Perišić: Bio sam ozlijeđen i naporno sam radio da se što prije vratim

Marcel van Dorst / EYE4images/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši PSV-a izborili su osminu finala nizozemskog Kupa nakon što su pobijedili niželigaša GVVV 3:0 u utakmici šesnaestine finala nizozemskog Kupa.

Sve je bilo riješeno u prvih 10 minuta kada su zabili Guus Til i Paul Wanner, a prednost je u nastavku povećao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. On je ušao u igru na startu drugog poluvremena te u 53. minuti postigao pogodak za 3:0. Kiliann Sildillia ubacio je s desne strane, a Perišić je preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu.

POGLEDAJTE GOL: VIDEO / Nastavak odlične forme: Perišić zabio novi gol za PSV!

Rijetko se pojavljuje pred medijima, ali sad je dao izjavu nakon gola i pobjede PSV-a.

“Uvijek je lijepo zabiti gol. Bio sam ozlijeđen nekoliko dana i naporno sam radio da se što prije vratim i pomognem momčadi. Imamo još jednu utakmicu do kraja ove godine i nadamo se da ćemo je pobijediti. Nakon toga idemo na odmor”, rekao je Perišić na početku razgovora.

Pohvalio je asistenta za svoj gol.

“Bila je to dobra asistencija Killiana Sildillia. Trenirali smo upravo tu akciju. Naporan rad se uvijek isplati. Dobro smo počeli s dva brza gola. Nakon toga smo postali malo neuredni, ali u drugom poluvremenu smo igrali bolje. Možemo biti sretni što smo se plasirali u sljedeću rundu”, rekao je Perišič.

Natjecanje u kupu za njega ima poseban značaj.

“Osvojio sam kup s pet momčadi iz tri različite zemlje. Želim ga osvojiti i u Nizozemskoj. To je najkraći put do trofeja i moramo biti fokusirani na svaku kup utakmicu.”

