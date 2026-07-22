Perez popustio: Real krenuo po Rodrija!

Ni Manchester City mu ne bi trebao stvarati probleme. Engleski prvak cijeni njegov doprinos najvećim uspjesima posljednjih godina i spreman je poštovati odluku jednog od svojih najvažnijih igrača.

Iako Real još nije poslao službenu ponudu, situacija se u kratkom vremenu promijenila. Donedavno se vjerovalo da predsjednik kluba Florentino Pérez nije zainteresiran za taj potez, no sada su prepreke sve manje.

Osvajač Zlatne lopte iz 2024. i najbolji igrač netom završenog Mundijala je prošle sezone za City upisao 33 nastupa u svim natjecanjima te postigao dva pogotka. Ugovor s engleskim klubom veže ga do ljeta 2027. godine.

Zanimljivo, kapetan aktualnih svjetskih prvaka Španjolske karijeru je započeo u mlađim kategorijama Atlético Madrida, a prije dolaska u Manchester City igrao je i za Villarreal.