Perez popustio: Real krenuo po Rodrija!

Real Madrid promijenio je stav oko mogućeg dovođenja veznjaka Manchester Cityja Rodrija. Prema informacijama iz više izvora, transfer španjolskog reprezentativca postaje sve izgledniji, ponajviše zbog toga što sam igrač želi preseliti na Santiago Bernabéu.
Real ne bi trebao imati problema s dogovorom oko osobnih uvjeta jer je Rodri navodno spreman pristati i na određene financijske ustupke kako bi ostvario želju za povratkom u domovinu.
Ni Manchester City mu ne bi trebao stvarati probleme. Engleski prvak cijeni njegov doprinos najvećim uspjesima posljednjih godina i spreman je poštovati odluku jednog od svojih najvažnijih igrača.
Iako Real još nije poslao službenu ponudu, situacija se u kratkom vremenu promijenila. Donedavno se vjerovalo da predsjednik kluba Florentino Pérez nije zainteresiran za taj potez, no sada su prepreke sve manje.
Osvajač Zlatne lopte iz 2024. i najbolji igrač netom završenog Mundijala je prošle sezone za City upisao 33 nastupa u svim natjecanjima te postigao dva pogotka. Ugovor s engleskim klubom veže ga do ljeta 2027. godine.
Zanimljivo, kapetan aktualnih svjetskih prvaka Španjolske karijeru je započeo u mlađim kategorijama Atlético Madrida, a prije dolaska u Manchester City igrao je i za Villarreal.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐔-𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐄́𝐑𝐄𝐙 𝐎𝐍 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 💣
Until today, the Real Madrid president was blocking a move, but he is now much 𝐎𝐏𝐄𝐍 to signing Rodri after conversations today, reports @MatteMoretto ⚠️
Real Madrid have already… pic.twitter.com/qe3Rf7DhN7
— 433 (@433) July 21, 2026
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