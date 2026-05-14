Perez će konačno imati protukandidata!? Evo tko bi mu mogao biti konkurencija

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Čini se da bi Florentino Perez konačno mogao imati konkurenciju za čelno mjesto Real Madrida.

Nakon više od dva desetljeća bez pravog izazivača, Florentino Pérez mogao bi dobiti protukandidata na izborima za predsjednika Real Madrida. Španjolski poduzetnik Enrique Riquelme Vives obavijestio je Pereza da se planira kandidirati, ubrzo nakon što je aktualni predsjednik iznenadio javnost odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora.

Vives, 37-godišnji vlasnik i predsjednik energetske kompanije Cox Energy, uputio je Perezu pismo u kojem je zatražio više vremena za organizaciju kampanje. Smatra kako članovi kluba, koji su ujedno i njegovi vlasnici, zaslužuju priliku detaljnije upoznati programe kandidata prije izlaska na izbore.

Perez je odbacio njegove tvrdnje i poručio da se može kandidirati “tko god želi”, dodavši da Vivesa osobno ne poznaje. Kandidati prijave mogu predati do 23. svibnja, a jedan od glavnih uvjeta je financijsko jamstvo od 15 posto klupskog proračuna, što trenutno iznosi 187 milijuna eura. Vives tvrdi da taj kriterij ispunjava.

Cijela situacija dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za madridski klub. Nogometna momčad ove sezone nije osvojila nijedan trofej, dok je FC Barcelona uvjerljivo stigla do naslova prvaka. Španjolski mediji posljednjih su mjeseci pisali i o napetostima unutar svlačionice te problemima u odnosima među igračima, zbog čega se sve češće spominje kriza unutar kluba.

Perez takve napise vidi kao pokušaj destabilizacije i rušenja svoje uprave. Poručio je da će klub napustiti jedino ako izgubi na izborima, naglasivši da se ne planira povući pod pritiskom javnosti ili medija.

Perez je prvi put preuzeo Real Madrid 2000. godine, a tijekom njegova mandata klub je osvojio desetke trofeja u nogometu i košarci, uključujući sedam naslova europskog prvaka u nogometu. Za košarkašku momčad Reala danas nastupa Mario Hezonja, dok je rekorder kluba po broju osvojenih trofeja i dalje Luka Modrić.