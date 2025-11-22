Pep o ozljedi Kovačića: ‘Da biste igrali nogomet, u tim godinama morate uvijek imati sitne bolove’

Podijeli :

Građani gostuju kod Svraka, a tim povodom susret je najavio Pep Guardiola.

Uoči subotnjeg gostovanja kod Newcastlea izvan pogona kod Manchester Cityja su samo Rodri i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić. Povratak Rodrija se očekuje uskoro, no Kovačić će s terena izbivati najmanje do veljače nakon što je morao na drugu operaciju problematične Ahilove tetive.

Pobjedom na St James’ Parku mogli bi se približiti vodećem Arsenalu na samo bod zaostatka, u Ligi prvaka su u sjajnoj poziciji, a već su osigurali i četvrtfinale Carabao kupa.

“Ako nastavimo s momčadi u formi, natjecat ćemo se u svakoj utakmici i svakom natjecanju. Nemam nikakvih sumnji u to. Rodri će se uskoro vratiti, Kovačić nešto kasnije, ali svi ostali su tu. Naravno, tijekom sezone ima ozljeda, to znamo. Ali osjećam da se možemo natjecati u svakom natjecanju”, rekao je.

Dotaknuo se potom i hrvatskog veznjaka, Kovačić je odigrao samo 37 minuta protiv Villarreala i Evertona te će mu biti potreban novi zahvat.

“Uložio je nevjerojatan napor, bilo je nevjerojatno s obzirom na bol. Odigrao je nekoliko minuta prije operacije, i na treninzima, i vidjeli smo kako je patio. Željeli smo nastaviti, ali došao je trenutak kada nije mogao nastaviti i najbolje je to sanirati i vratiti se“, rekao je Guardiola o Kovačiću.

“Ako mu treba više vremena, u redu je. Da biste igrali nogomet, u tim godinama morate uvijek imati sitne bolove. To je normalno, ali ne i ograničenje koje je on imao prije operacije. Nadamo se da će se dobro oporaviti”, zaključio je Španjolac.