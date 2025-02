Pep komentirao Real i Bellinghama: ‘Wow. Dajte, molim vas, ostavite suca na miru’

Podijeli :

Conor Molloy PSI-19472-0029 via Guliver Images

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola osvrnuo se na probleme Real Madrida sa suđenjem u La Ligi i isključenjem Judea Bellinghama protiv Osasune.

Bellingham je isključen u susretu La Lige nakon što je, kako on tvrdi, samome sebi rekao da odj**e (f**k off). Sudac Jose Luis Munuera Montero isključio ga je jer je shvatio da je njemu rekao da se je** (f**k you). Nakon svega to je izazvalo gnjev kod Reala, a sudac je dobivao i prijetnje smrću.

Sve je to prokomentirao i Pep Guardiola.

“Moj engleski je dobar, ali ja ne razumijem razliku između te dvije psovke. Ono što je važno je namjera, ne uvreda. Najbolje je to ne raditi i ostaviti suca na miru. Loših odluka je uvijek bilo. Trebali biste Judea pitati što je mislio. To je ono što je važno”, rekao je Guardiola i dodao:

“Možda nekog možete uvrijediti i širokim osmijehom na licu. To ne bi bilo tako loše, zar ne? Čitam da je otvorena istraga. Wow. Dajte, molim vas. Ostavite suca na miru.”