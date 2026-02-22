Pašalić zabio gol u pobjedi protiv Napolija

Podijeli :

xGianlucaxRicci IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_71873889 IPA_Agency_IPA71873889 via Guliver Image

U derbiju 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je nakon preokreta pobijedila Napoli sa 2:1, a prvi gol za domaćine zabio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Gosti su poveli u 18. minuti golomSamaBeukeme, a izjednačio je Pašalić u 61. minuti. Nicola Zalewski je ubacio iz kornera, a hrvatski veznjak glavom pogodio za izjednačenje. Pašaliću je to šesti pogodak ove sezone u svim natjecanjima uz pet asistencija.

Pobjedu Atalanti donio je Lazar Samardžić u 81. minuti.

Atalanta je sedma sa 45 bodova, dok Napoli drži treće mjesto sa 50 bodova. Na vrhu ljestvice je Inter sa 64 boda, 10 više od Milana koji ima i susret manje.

Bergamskoj momčadi u srijedu u goste stiže BorussiaDortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač. Susret je to šesnaestine finala Lige prvaka, a u prvom susretu slavila je njemačka momčad s 2:0.