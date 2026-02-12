Pakleni plan Tuchela i Engleske

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel potpisat će novi ugovor koji će ga na toj poziciji zadržati do Europskog prvenstva 2028. godine, izvijestili su britanski mediji.

Nijemac je preuzeo Englesku u siječnju 2025., a njegov trenutni ugovor traje do kraja ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Očekuje se da će Tuchel ostati izbornik i voditi momčad na Europskom prvenstvu, kojem Engleska dočekuje uz Wales, Škotsku i Republiku Irsku.

Bivši trener Chelseaja i Paris Saint-Germaina predvodio je Englesku do osam pobjeda u osam utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Engleska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Hrvatskom, Ganom i Panamom.