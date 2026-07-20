Ovo su mogući protivnici Rijeke i Varaždina ako prođu dalje u Konferencijskoj ligi

Conference League 20. srp 202614:28 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Održan je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige, a Rijeka i Varaždin saznali su moguće suparnike u slučaju prolaska svojih aktualnih europskih prepreka.

Rijeka prvo mora izbaciti irski Derry City, a ako u tome uspije, u sljedećoj rundi igrat će protiv pobjednika dvoboja između islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea.

Varaždin za plasman u treće pretkolo mora biti bolji od češkog Jabloneca.

U slučaju prolaska, momčad Nikole Šafarića čeka pobjednik susreta latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija.

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