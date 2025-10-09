Ovo je očekivani sastav za odlučujuću utakmicu Vatrenih, Dalić ima jednu dvojbu?

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u praškoj Fortuna Areni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim brojem bodova, dok je Češka druga, a jedini poraz upisala je upravo protiv Hrvatske.

Vatreni bi pobjedom praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, a nastup ne bi trebao biti upitan ni u slučaju remija.

Ipak, u hrvatskoj se reprezentaciji razmišlja samo o pobjedi te je sastav izbornika Dalića već više-manje poznat. Izbornik ima jednu dvojbu, a tiče se vratara.

S jedne strane, tu je Livaković koji je Hrvatsku sačuvao u puno sjajnih utakmica, ali u zadnje vrijeme ne brani u klubu. S druge strane, Dominik Kotarski briljira u Kopenhagenu s kojim igra i u Ligi prvaka.

Ovo je očekivani sastav Hrvatske:

Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Sučić – Kramarić, Pašalić, Perišić – Budimir