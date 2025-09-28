Ove sezone ima malu minutažu u Dinamu, a kad je ušao u igru cijeli je Maksimir ‘poludio’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

U ovoj sezoni još se nije naigrao, a trener Mario Kovačević dao mu je posljednjih 15-ak minuta u pobjedi protiv Slaven Belupa na Maksimiru (4:1) u 8. kolu HNL-a.

Poseban trenutak za maksimirske tribine dogodio se u 75. minuti kada je Robert Mudražija ušao u igru umjesto Dejana Ljubičića.

U trenutku kad je Kovačević pripremao Mudražiju za ulazak u igru cijela je zapadna tribina ustala i velikim pljeskom pozdravila domaćeg dečka.

U ovoj sezoni Mudražija je igrao tek protiv Osijeka u 1. kolu zadnje tri minute, a u trećem kolu protiv Rijeke ušao je u 75. minuti.