Ovako sada izgleda tablica Lige prvaka

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Nogometaši londonskog Arsenala jedini imaju maksimalan učinak nakon pet odigranih utakmica u najjačem klupskom natjecanju u Europi.

Topnici su na svom Emiratesu ugostili do ovog kola također neporaženi Bayern i nanijeli mu prvi poraz 3:1.

Ako je ikakva utjeha Bavarcima, jedini su dosad uspjeli svladati vratara Arsenala Davida Rayu, i to nakon zaista sjajne akcije i pogotka wunderkida Lenarta Karla.

Prvi poraz doživio je i Inter, i to u nadoknadi vremena protiv Atlética u Madridu, pa se Artetin tim sada može šepuriti na vrhu poretka.

Srijeda je ljubiteljima nogometa priuštila nesvakidašnju golijadu, za to su se pobrinuli ponajprije nogometaši Paris Saint-Germaina i Tottenhama (osam golova), kao i Olympiacosa i Real Madrida (sedam golova), a posebno četverostruki strijelac Kylian Mbappe..

O novom porazu Liverpoola posebno će se pričati i analizirati…

Rezultati: Arsenal – Bayern 3:1, Atlético Madrid – Inter 2:1, Eintracht Frankfurt – Atalanta 0:3, Sporting Lisabon – Club Brugge 3:0, Liverpool – PSV Eindhoven 1:4, Olympiacos – Real Madrid 3:4, Paris Saint-Germain – Tottenham 5:3.

U prvom terminu igrali su Kopenhagen – Kairat Almaty (3:2) i Pafos – Monaco (2:2).

U utorak je odigrano prvih devet utakmica petog kola. Rezultati: Ajax – Benfica 0:2, Galatasaray – Union Royale 0:1, Chelsea – Barcelona 3:0, Bodø/Glimt – Juventus 2:3, Manchester City – Bayer Leverkusen 0:2, Napoli – Qarabag 2:0, Borussia Dortmund – Villarreal 4:0, Slavia Prag – Athletic Bilbao 0:0 i Olympique Marseille – Newcastle 2:1.