Ovako izgleda HNL tablica na kraju 2025.

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Odigrane su sve HNL utakmice u ovoj godini.

U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone, kao i 2025. godine, Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu 1:0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima.

Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa.

Dinamo će nastavak prvenstva čekati na vrhu ljestvice sa 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže. Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek sa 14 boda.

Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 – Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.