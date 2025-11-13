Otkriveno na kojem će stadionu početi Euro 2028., ali i gdje će biti finale

Podijeli :

Guliver Image

Iduće Europsko nogometno prvenstvo, koje će 2028. godine zajedno organizirati Engleska, Škotska, Wales i Irska, počet će utakmicom u Cardiffu na nacionalnom stadionu Walesa, dok će se finale odigrati na Wembleyju, javljaju britanski mediji.

Domaćin idućeg Eura trebala je biti i Sjeverna Irska, ali je od organizacije odustala zbog nedostataka financijskih sredstava. Za razliku od prethodnih europskih prvenstava iduće će biti posebno jer će se svi domaćini morati kroz kvalifikacije plasirati na njega. Uspiju li u tome direktnim putem imat će povlasticu sve utakmice grupne faze igrati na domaćim stadionima.

PROČITAJTE I: Hrvatska U-19 reprezentacija otvorila kvalifikacije za Euro pobjedom protiv Gruzije

Poznato je i da će se četvrtfinalni dvoboji igrati u Cardiffu, Dublinu, Glasgowu i na Wembleyju, a mitski londonski stadion će osim finala biti domaćin i polufinalnim susretima. Prvenstvo će se još odvijati na stadionima Manchester Cityja, Tottenhama, Aston Ville, Evertona i Newcastlea.

Ždrijeb kvalifikacija održat će se u Belfastu 6. prosinca iduće godine, a branitelj naslova je Španjolska koja je na posljednjem prvenstvu, u Njemačkoj, u finalu pobijedila upravo Englesku.

Europsko prvenstvo 2032. godine zajednički će organizirati Italija i Turska.