Hrvatska U-19 reprezentacija otvorila kvalifikacije za Euro pobjedom protiv Gruzije

HNS

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina uspješno je otvorila kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Gruzije u Karlovcu.

Momčad izbornika Siniše Oreščanina slavila je rezultatom 2:0, a golove su postigli Karlo Mijo Šimić u 30. minuti i Tomas Baković u 76. minuti susreta.

Hrvatska će kvalifikacijski mini-turnir nastaviti utakmicom protiv Gibraltara 15. studenoga, također na stadionu Branko Čavlović Čavlek u Karlovcu, dok će posljednji susret igrati 18. studenoga protiv Srbije na zagrebačkom SRC-u Rudeš.