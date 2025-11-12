Hrvatska U-19 reprezentacija otvorila kvalifikacije za Euro pobjedom protiv Gruzije

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina uspješno je otvorila kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Gruzije u Karlovcu.
Momčad izbornika Siniše Oreščanina slavila je rezultatom 2:0, a golove su postigli Karlo Mijo Šimić u 30. minuti i Tomas Baković u 76. minuti susreta.
Hrvatska će kvalifikacijski mini-turnir nastaviti utakmicom protiv Gibraltara 15. studenoga, također na stadionu Branko Čavlović Čavlek u Karlovcu, dok će posljednji susret igrati 18. studenoga protiv Srbije na zagrebačkom SRC-u Rudeš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!