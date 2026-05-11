Otkriveno je gdje će Bad Blue Boysi biti smješteni na stadionu u Kranjčevićevoj

Osim pitanja tribina, Nauković se osvrnuo i na očekivanu veliku potražnju za ulaznicama. Zbog znatno manjeg kapaciteta stadiona u odnosu na Maksimir, jasno je da će interes premašiti dostupna mjesta.

Iz kluba zato planiraju prioritet dati vlasnicima godišnjih ulaznica, dok bi dodatni dio kapaciteta bio rezerviran kroz model prava prvokupa za članove i prijatelje kluba. To u praksi znači da će navijačima koji nisu članovi Dinama biti znatno teže doći do ulaznica za domaće utakmice.

Kranjčevićeva bi tako uskoro trebala postati jedno od ključnih sportskih središta Zagreba. Nakon što se Dinamo i Lokomotiva, koja trenutno također koristi Maksimir kao domaći stadion, presele u novi privremeni dom krajem godine, otvorit će se prostor za početak rušenja postojećeg stadiona u Maksimiru i izgradnju potpuno novog kompleksa.