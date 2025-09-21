Otkaz Garciji bio bi velik udarac za Hajduk, poznato koliko bi mu morali isplatiti

Hajduk je poražen 0:2 na Poljudu u prvom ovosezonskom susretu s Dinamom u sedmom kolu HNL-a.
Bio je to prvi derbi u kojem je Splićane vodio Gonzalo Garcia, a već se počelo govoriti i o otpremnini.
Dok neki navijači smatraju da treneru treba još vremena, dio navijača smatra da Hajduk pod njegovim vodstvom izgleda loše. Germanijak objašnjava da bi klub u slučaju raskida ugovora morao isplatiti Urugvajcu milijun eura, što bi svakako bio veliki financijski udarac za Hajduk, koji je, usporedbe radi, milijun eura potrošio na odštete za sva ovoljetna pojačanja.
