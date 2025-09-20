Garcia: ‘Malo kasnimo s procesom i igrači to znaju’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. Pred kamere Max Sporta došao je Hajdukov trener Gonzalo Garcia koji je prokomentirao poraz Splićana.

“Prvo poluvrijeme smo uglavnom bili dobri, kontrolirali smo utakmicu, imali smo loptu, krila su nam dolazila u dobre pozicije. Istina je da su u par navrata oni imali dobru tranziciju, to smo mogli zaustaviti. Ali mislim da smo kontrolirali utakmicu u prvom poluvremenu. U nekim navratima smo bili malo preimpulzivni, nepotrebno išli u pritisak i oni su nas kaznili.

U drugo poluvrijeme smo malo brzali, to su emocije. Na kraju smo primili fantastičan gol. Stvorili smo neke situacije u drugom dijelu, ali nam nije bilo lako protiv Dinama, koji je imao mnogo igrača u defenzivi. Nismo stvorili puno šansi, da. Bilo je teško.

Izostala je brzina i stvari koje su potrebne za stvoriti opasnosti protiv ovakve ekipe. Naši igrači imaju kvalitetu, ali imaju i oni, nije lako protiv organizirane ekipe. U zadnjih deset minuta i u nadoknadi smo ulazili u šesnaesterac s puno igrača, ali to nije bilo dovoljno.

Karačić? On je vrlo ofenzivan igrač, puno ide prema naprijed, dobar je na prekidima. Sigur je bolji na lopti i u kombinatorici. Oni su drugačiji igrači, ovisno o tome što želimo, jedan od njih igra. Karačić je odigrao neke dobre utakmice, kao i svi, ali imamo puno igrača i svi mogu igrati.

Igrači znaju u čemu se moramo poboljšati, radimo na tome. Ovo je bila Edgarova prva utakmice od prve minute, Hugo je ušao, naša ekipa se tek upoznaje. Ovo je proces i malo kasnimo, ali to je normalno. Igrači to znaju. Na poluvremenu nisu bili u panici, dobro su se osjećali, dominantno. To tako i treba biti, ali moramo više kažnjavati protivnike. Otkad sam ja tu, primili smo nekoliko fantastičnih golova, sad nam je Bakrar tako zabio, ali morat ćemo i mi to raditi”, rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.