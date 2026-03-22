VIDEO / Šutalo morao smirivati strasti: Najveći nizozemski derbi završio bez pobjednika

U najvećem nizozemskom derbiju, De Klassiekeru, Feyenoord i Ajax odigrali su 1:1.

Sve ključne situacije dogodile su se u drugom poluvremenu. Gosti iz Amsterdama poveli su u 54. minuti kada je 18-godišnji Sean Steur sjajno pogodio s distance, što je ujedno i njegov prvi pogodak u karijeri za Ajax.

VIDEO / Tudor u problemima: Forest poveo protiv Tottenhama! VIDEO / Barcelona slavila protiv madridskog kluba i pobjegla Realu na +7

Feyenoord je do boda stigao u 84. minuti iz kaznenog udarca. Kian Fitz-Jim srušio je Jordana Lotombu, a sudac Danny Makkelie nakon VAR provjere pokazao je na bijelu točku. Nakon dosuđenog penala došlo je do napetosti na terenu, koju je među prvima smirio hrvatski reprezentativac Josip Šutalo. Jakub Moder bio je siguran s bijele točke i postavio konačnih 1:1.

Već spomenuti Šutalo odigrao je cijeli susret za Ajax i bio među najboljim pojedincima na terenu.

Feyenoord je tako ostao drugi sa 53 boda, dok je Ajax četvrti s 48 bodova. Lider PSV ima 67 bodova i ubrzo će potvrditi novi naslov nizozemskog prvaka.

