VIDEO / Kapetan Perišić asistirao u neočekivanom porazu PSV-a

Nogometaši Telstara iznenadili su PSV, aktualnog nizozemskog prvaka i lidera Eredivisie, pobijedivši ga 3:1 u 28. kolu. Na konačni rezultat uvelike je utjecao izravan crveni karton koji je dobio lijevi bek PSV-a, Anass Salah-Eddine, zbog nasilnog ponašanja u 39. minuti.

Telstar je poveo na samom isteku prvog poluvremena golom Patricka Brouwera. Ipak, već u 47. minuti nizozemski prvak je izjednačio. Ivan Perišić je ubacio iz kuta, a Kilian Sildillia zabio za 1:1.

Međutim, PSV nije mogao ozbiljno zaprijetiti s igračem manje. Telstar je do pobjede stigao golovima Sema van Duijna u 66. i Kaya Tejana u 74. minuti, što im je omogućilo bijeg iz zone ispadanja. S druge strane, PSV je ostao na vrhu ljestvice s +15 u odnosu na Feyenoord i ubrzo će potvrditi novi naslov prvaka.

Ivan Perišić bio je kapetan PSV-a i napustio je teren u 75. minuti. Danas je upisao devetu asistenciju u Eredivisie, a uz to ima i pet golova. Ukupno u svim natjecanjima Perišić je na brojci od osam pogodaka i 11 asistencija.

