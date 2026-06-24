Victor Sanchez ima novi posao

Victor Sanchez, 50-godišnji španjolski trener koji je s Rijekom stigao do osmine finala Konferencijske lige te finala Kupa Hrvatske, ali i ostavio određene dvojbe oko rezultata u prvenstvu, pronašao je novi angažman nešto više od mjesec dana nakon odlaska s Kvarnera.
Po prvi put u trenerskoj karijeri, a ujedno i kao bivši igrač, Sanchez odlazi izvan Europe. Nakon iskustava u Deportivo La Coruni, Olympiacosu, Betisu, Malagi, Cartageni, Olimpiji i Rijeci, karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje preuzima Kalba FC.
Riječ je o klubu koji nikada nije osvojio trofej u najvišem rangu, a u svojoj povijesti ima sedam naslova u drugoj ligi UAE-a. Prošlu sezonu završili su na 11. mjestu s 24 boda iz 26 utakmica, samo tri iznad zone ispadanja.
Zanimljivo je da klub ima dugu tradiciju angažiranja hrvatskih trenera, među kojima su Miloš Hrstić, Rodion Gačanin, Dragan Talajić i Goran Miščević, dok su za njega igrali i hrvatski nogometaši poput Dragana Skočića i Antonija Peroševića.
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