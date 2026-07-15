Tuchel nakon dramatičnog poraza Engleske: Sad ne žalim zbog svojih odluka!

"Možete o tome raspravljati s milijun trenera, ali ja sam taj koji mora donijeti odluku na terenu.
Tomas Tuchel će bez dvojbe biti najveći tragičar polufinala.
“Analizirao sam utakmicu i odlučio se za određeni pristup, tako da je to moja odgovornost.U ovom trenutku nemam žaljenja. Momčad je dala sve od sebe i bili smo jako, jako blizu. Zaslužili smo vodstvo 1:0. Odigrali smo jednu od boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti. Momčad je bila na vrhunskoj razini, ali nismo uspjeli napraviti posljednji korak. Nemam žaljenja”, rekao je Tuchel.
Engleski izbornik još je jednom naglasio karakter svoje momčadi i sve prepreke koje je morala svladati tijekom turnira.
“Mislim da smo kroz cijelu utakmicu vidjeli mentalitet i snagu ove skupine. Igrali smo utakmice onako kako su zahtijevale okolnosti. U skupini smo igrali protiv snažnih momčadi, puno smo putovali, igrali na velikoj nadmorskoj visini, igrali s desetoricom igrača i na velikoj vrućini. Svladali smo svaku prepreku. Danas smo bili jako blizu. Nije trenutak za analizu cijelog turnira. Ispali smo jer smo izgubili jednu ključnu utakmicu”, zaključio je Tuchel.
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