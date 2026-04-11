Nevjerojatna situacija u Švicarskoj: Tamošnjem velikanu požar uništio svu opremu i odgodio susret s liderom

Požar je potpuno uništio svlačionicu prve momčadi, uključujući dresove i kopačke, te prouzročio znatnu štetu u prostorijama s opremom, uredu trenera i menadžera, fizioterapijskim i tuševima te medicinskoj i tehničkoj opremi. Nitko nije ozlijeđen, a uzrok požara još nije poznat, prenosi BBC.

Basel, koji se nalazi na četvrtom mjestu švicarske Superlige, trebao je u subotu gostovati kod vodećeg Thuna, no zbog oštećenja i nedostatka opreme utakmica nije moguća. Liga je odobrila odgodu, a novi termin bit će naknadno dogovoren.

Thun je prošle sezone osvojio naslov u drugom rangu, a ove sezone se nalazi na putu da osvoji naslov prvaka i u Superligi, trenutno s 12 bodova prednosti ispred drugoplasiranog St. Gallena. Utakmica protiv Basela trebala je biti posljednja u okviru regularnog dijela sezone i početka doigravanja, no zbog štete i nedostatka opreme nije moguća. Liga je odobrila odgodu, a novi termin bit će naknadno dogovoren.

St. Jakob-Park poznat je kao domaćin finala Europske lige 2016. (Liverpool – Sevilla) i finala ženskog Europskog prvenstva 2025. (Engleska – Španjolska).