Sopić produljio niz loših rezultata na gostovanjima

newspix.pl via Guliver

Widzew Lodz upisao je drugi poraz sezone, izgubivši 1:0 na gostovanju kod Cracovije

Gol odluke postigao je Martin Minchev u 69. minuti.

Momčad Željka Sopića tako je produžila niz na šest uzastopnih gostujućih utakmica bez pobjede, a u posljednjih 12 prvenstvenih gostovanja slavila je samo jednom – u ožujku protiv Piasta (0:2), u Sopićevom debiju.

Nakon ovog kola Widzew je šesti sa sedam bodova, dok se Cracovia probila na drugo mjesto s 10 bodova. Mauro Perković nije igrao zbog crvenog kartona, a Tonio Teklić ušao je u igru za poražene u posljednjih 20 minuta.

