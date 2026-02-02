Reprezentativac Indonezije novo je pojačanje Ajaxa

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Nizozemski nogometni vratar Maarten Paes (27) napustio je redove Dallasa i karijeru će nastaviti u Ajaxu.

Paes je za Dallas branio od 2022. godine, a sada se vraća u domovinu u kojoj je nosio dres NEC-a i Utrechta.

“Dallas mi je toliko značio, ovdje sam došao 2022. i ove protekle četiri godine su me jako promijenile kao osobu na pravi način. Želim zahvaliti cijelom gradu i klubu i svima s kojima sam radio.

Ovo su bile najljepše godine mog života i uživao sam u svakoj minuti. Hvala vam na svoj podršci. Dallas dok ne umrem”, poručio je Paers koji je branio za sve mlađe uzraste “Oranja”, no od 2024. brani za reprezentaciju Indonezije.

Trenutačno su u rosteru nizozemskog velikana još dva vratara Čeh Vitezslav Jaroš i Nizozemac Joeri Heerkens.

Ajax se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu nizozemskog prvenstva s 38 bodova, koliko ima i NEC na trećoj poziciji. Feyenoord je drugi s 39 bodova, a vodi PSV s 56 bodova.

