Porto: Šaljemo iskrene izraze sućuti obitelji i prijateljima Dioga i Andrea, koji je također bio naš igrač

O Futebol Clube do Porto está de luto.

É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.

Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z

— FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025