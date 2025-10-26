Lovren se ozlijedio u pobjedi PAOK-a, Ivanušec nakon dugo vremena u početnoj postavi

Podijeli :

Guliver Image

U susretu osmog kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na Toumbi pobijedio Volos s 3-0 zadržavši vrh ljestvice, dok je u derbiju kola Olympiakos porazio AEK s 2-0.

Georgios Giakoumakis (49) i Magomed Ozdoev (73, 80) bili su strijelci za solunski sastav.

Dejan Lovren je igrao do 58. minute kada je zamijenjen zbog ozljede. Luka Ivanušec je nakon utakmice protiv Atromitosa 31. kolovoza, napokon dobio mjesto u početnom sastavu PAOK-a, a igrao je do 59. minute.

Lovren i Ivanušec bolji od Vide u grčkom derbiju

U derbiju kola Olympiakos je pobijedio AEK s 2-0.

Ayoub El Kaabi je zabio za vodstvo iz kaznenog udarca u 33. minuti, a pobjedu domaćina je potvrdio Mehdi Taremi u 67. minuti. Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za atenski sastav.

Panathinaikos je u debiju Rafe Beniteza na klupi atenskog sastava pobijedio 2-0 protiv Asteras Tripolisa.

Strijelci su bili Karol Swiderski (45+5) i Julian Chicco (68-ag).

PAOK vodi na ljestvici s 20 bodova, Olympiakos ima 19, a AEK 16 bodova. Panathinaikos drži šesto mjesto s 12 bodova.

