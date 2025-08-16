Kocaelispor doživio novi poraz, Petković igrao cijelu utakmicu

U susretu drugog kola turskog prvenstva Kocealispor je na svom terenu izgubio od Samsunspora sa 0-1.
Drugi je to poraz momčadi u čijim redovima igra hrvatski nogometaš Bruno Petkovića.
Nakon što je u prvenstvo ušao porazom od Trabzonspora sa 0-1, Kocealispor je u drugom kolu doživio identičan poraz.
Pogodak odluke zabio je Rick van Drongelen u 82. minuti. Domaćin je od 44. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Samet Yalcin.
Petković je za Kocealispor igrao cijeli susret.
Samsunsporu je to bila druga pobjeda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!