Kocaelispor doživio novi poraz, Petković igrao cijelu utakmicu

Podijeli :

Sport Klub

U susretu drugog kola turskog prvenstva Kocealispor je na svom terenu izgubio od Samsunspora sa 0-1.

Drugi je to poraz momčadi u čijim redovima igra hrvatski nogometaš Bruno Petkovića.

Nakon što je u prvenstvo ušao porazom od Trabzonspora sa 0-1, Kocealispor je u drugom kolu doživio identičan poraz.

Pogodak odluke zabio je Rick van Drongelen u 82. minuti. Domaćin je od 44. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Samet Yalcin.

Petković je za Kocealispor igrao cijeli susret.

Samsunsporu je to bila druga pobjeda.