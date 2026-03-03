Hrvatskom treneru prijeti otkaz u Poljskoj, evo koliku otpremninu bi mogao dobiti

Podijeli :

KRZYSZTOF CICHOMSKI NEWSPIX.PL via Guliver

Budućnost Igora Jovićevića na klupi poljskog Widzewa iz Łódźa ozbiljno je dovedena u pitanje nakon loše serije rezultata. Prema pisanju tamošnjih medija, presudan bi mogao biti četvrtfinalni ogled nacionalnog kupa protiv GKS-a Katowice.

Jovićević je preuzeo momčad nakon Željka Sopića, no u 14 utakmica upisao je tek pet pobjeda, uz dva remija i sedam poraza. Kup dvoboj sada se opisuje kao prekretnica sezone. Pobjeda bi Widzewu donijela polufinale i zadržala europske ambicije, dok bi poraz, prema najavama, gotovo sigurno značio smjenu.

Nezadovoljstvo je dodatno pojačano činjenicom da je klub tijekom zime uložio više od 15 milijuna eura u pojačanja, a momčad se unatoč tome nalazi u zoni ispadanja.

Ovo je sastav u kojem bi Dinamo mogao zaigrati protiv četvrtoligaša u Kupu Garcia otkrio hoće li Livaja zaigrati protiv Rijeke pa poručio: ‘Uvijek se bojim otkaza’

“Stroj Igora Jovićevića potpuno je zapeo”, slikovito pišu poljski mediji.

Uoči odlučujuće utakmice trener poručuje da je spreman na izazov.

“Već sam bio u ovakvoj situaciji. Moraš biti iznimno motiviran. Imamo taktike i ideje za svakog protivnika, ali na kraju se moramo prilagoditi suparniku”, rekao je Jovićević, dodavši: “Pritisak ti ponekad može oduzeti zrak, ali zapravo je privilegij. Moramo ostati fokusirani”.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje njegov ugovor do kraja iduće sezone. Prema navodima portala Gol24, u slučaju otkaza Widzew bi mu morao isplatiti gotovo 900 tisuća eura odštete.

Spomenimo i da je krajem studenoga, nedugo nakon njegova dolaska, klub napustio sportski direktor Mindaugas Nikoličius, poznat hrvatskoj javnosti po radu u Hajduku.