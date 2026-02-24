Hrvat je donedavno igrao u četvrtoj ligi, a sada će debitirati u početnoj postavi prvaka Belgije?

Podijeli :

Hrvatski nogometni napadač Mateo Biondić (22), koji je prošli mjesec došao iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera u belgijskog prvaka Union Saint-Gilloise, mogao bi u nedjelju prvi put zaigrati u udarnoj postavi jer se ozlijedio prvi napadač Promise David.

Promise, 24-godišnji reprezentativac Kanade, u subotu je na nosilima bio iznesen s terena u 74. minuti utakmice s Antwerpenom. Nakon što je nezgodno pao u protivničkom kaznenom prostoru prevezen je u ambulantu u Bruxellesu..

“Liječničkim pregledom je otkriveno da je ozlijedio mišić u području kuka. Bit će izvan sustava određeno vrijeme“, priopćio je u utorak Union-Saint Gilloise.

Promise, asistent za prvi pogodak u pobjedi od 2-1, “možda će propustiti najvažnije mjesece sezone“, izvijestile su novine Het Laatste Niews.

“Njegov san da igra na Svjetskom prvenstvu u svojoj zemlji je ugrožen“, napomenule su.

Promise je od 2019. do 2021. bio u zagrebačkom niželigašu Trnju, a sada je glavni golgeter vodeće momčadi belgijskog prvenstva s 15 pogodaka u 37 nastupa ove sezone.

Kada su ga iznijeli sa stadiona Joseph Marien, na kišni teren je utrčao Biondić.

U žutom dresu s brojem 9, koji je lani ondje nosio hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, odigrao je posljednjih pola sata.

“Ono što sam vidio od njega, i s obzirom na činjenicu da ulazi u igru, te da je već odigrao neke minute, jest znak da se prilagođava brzo“, rekao je David Hubert, 38-godišnji trener Union Saint-Gilloisea, za Hinu na konferenciji za medije.

Biondić, rođen u njemačkom gradu Lemgu, dosad je odigrao 77 minuta tijekom šest susreta, pri čemu je jednom asistirao za gol. Zadovoljan je kako su ga primili novi suigrači u Bruxellesu. Želi igrati što više, a u nedjelju se nada istrčati u udarnoj postavi na gostovanju kod devetoplasiranog Westerloa.

“Mentalno je otvoren za učenje i rad, sam je prema sebi zahtjevan i ambiciozan“, izjavio je Hubert. “Ima ispravan odnos kako bi maksimalno iskoristio šansu koju dobiva ovdje“, dodao je.