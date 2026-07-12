Grci krenuli po Brozovića, on ih iznenadio plaćom koju traži

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Marcelo Brozović jedna je od glavnih želja Olympiacosa u ljetnom prijelaznom roku.

Grčki mediji navode da je klub iz Pireja stupio u kontakt s hrvatskim veznjakom, koji je nakon odlaska iz Al Nassra slobodan u izboru nove sredine.

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Prema pisanju Sport24.gr, Brozović za dvogodišnji ugovor traži ukupno sedam milijuna eura, odnosno 3,5 milijuna po sezoni. Takvi financijski zahtjevi znatno premašuju plaću trenutačno najplaćenijeg Olympiacosova igrača Ayouba El Kaabija, pa će pregovori biti zahtjevni.

Ipak, činjenica da su razgovori započeli sugerira da obje strane žele pronaći zajednički jezik. Osim Olympiacosa, interes za bivšeg hrvatskog reprezentativca navodno pokazuju i klubovi iz Italije, Španjolske i Portugala.

Brozović je najveći trag ostavio u Interu, za koji je odigrao 330 utakmica te osvojio pet trofeja. U Saudijskoj Arabiji proveo je posljednje tri sezone u Al Nassru, gdje je upisao 124 nastupa, osam pogodaka i 23 asistencije te osvojio naslov prvaka.

Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 99 utakmica i bio važan član generacije koja je osvojila srebro i broncu na svjetskim prvenstvima.

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