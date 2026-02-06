Bivši veznjak Hajduka i Osijeka ima novi klub

Bivši veznjak Osijeka i Hajduka, Laszlo Kleinheisler (31), karijeru nastavlja u Rumunjskoj, gdje je potpisao za Csikszeredu, trenutačno 13. momčad tamošnjeg prvenstva.
Drugi dio prošle sezone proveo je u austrijskom GAK-u, a od ljeta prošle godine bio je bez angažmana.
Prema Transfermarktu, njegova vrijednost iznosi 275 tisuća eura.
Podsjetimo, najveći trag u svojoj karijeri ostavio je u Osijeku, za koji je u 131 nastupu zabio 21 gol i upisao 15 asistencija, dok je za Hajduk odigrao 14 utakmica, uz jedan pogodak i jednu asistenciju.
U bogatoj karijeri Mađar je, uz Osijek i Hajduk, nastupao i za još nekoliko klubova. Igrao je za Astanu, Puskas Akademiju, Videoton, Panathinaikos, Ferencvaros, Darmstadt te Werder Bremen.
