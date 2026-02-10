Bivši igrač Rijeke napustio MLS, evo gdje nastavlja karijeru

Nakon što je u siječnju 2020. napustio Rijeku i odigrao 182 utakmice za Portland Timbers, Dario Župarić pronašao je novi klub.
Hrvatski 33-godišnji stoper potpisao je besplatno za Hapoel Haifu, pretposljednju momčad izraelskog prvenstva.
Klub ima 101 godinu, a jedini naslov osvojio je u sezoni 1998./99. Najvrijedniji igrač Hapoela je gruzijski veznjak Sandro Altunashvili, procijenjen na 500.000 eura, što je 100.000 više od Župarića.
Prije Portlanda, Župarić je igrao za vinkovačku Cibaliju i talijansku Pescaru.
Tablice omogućuje Sofascore
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!