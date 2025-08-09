Bivši igrač Hajduka pronašao novi klub, vodit će ga sin legedarnog igrača ‘Bijelih’

Hajdukov prošlogodišnji zimski prijelazni rok obilježili su brojni odlasci, među njima i raskid ugovora s marokanskim desnim bekom Fahdom Moufijem.
Pod Gennarom Gattusom nije dobio pravu priliku, pa je u siječnju prešao u marokanski Wydad, za koji je odigrao 15 utakmica, uključujući i nastupe na Svjetskom klupskom prvenstvu.
Suradnja je trajala samo pola godine – ovog ljeta potpisao je za ruski Orenburg, koji je platio 100 tisuća eura, a vodit će ga Vladimir Slišković, sin Hajdukove legende Blaža Sliškovića.
Moufi je na Poljud stigao 2023., skupio 44 nastupa i dvije asistencije, a karijeru je započeo u mlađim kategorijama Lyonu, a igrao je za Sedan, Tondelu te Portimonense.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!