Osijek srušio srpskog prvoligaša, ali Sopić ima razloga za brigu: Dvojica izašla iz igre zbog ozljede

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Osijeka pobijedili su 2:1 u test utakmici srpskog prvoligaša TSC iz Bačke Topole.

U 13. minuti gosti su došli do prednosti, Savić je akciju zaključio sjajnim golom s ruba kaznenog prostora. U 21. minuti je Osijek stigao do izjednačenja. Omerović se namjestio na rubu kaznenog prostora i pogodio uz samu vratnicu.

POVEZANO Sopić: Radi ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji

Sjajnim golom Jovičića s dvadesetak metara u 69. minuti Osijek je preokrenuo rezultat i slavio s konačnih 2:1.

U 90 minuta priliku su dobila 23 igrača Osijeka, među njima priličan broj igrača iz juniorskog sastava koji još nisu imali službeni seniorski debi. No, trener Osijeka Željko Sopić dobio je nove brige.

U 27. minuti je nakon duela s protivničkim igračem Živković ostao na travnjaku, a ubrzo je zbog ozljede i zamijenjen. Teren je napustio šepajući s bolnom grimasom na licu, piše SN.

A onda, niti pola minute nakon što je ušao u igru na početku drugog dijela Jelenić je tražio liječničku pomoć, a par minuta kasnije klupi signalizirao kako ne može nastaviti.