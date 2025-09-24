Osijek lako porazio trećeligaša i izborio HNL derbi u osmini finala Kupa

Podijeli :

Foto: NK Osijek

U sklopu šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa Osijek je slavio na gostovao kod Uljanika iz Pule. Rano su Osječani slomili otpor hrvatskog trećeligaša te su na kraju s 4:0 izborili osminu finala.

Osječane je u vodstvo u 10. minuti doveo David Čolina. Njemu je to bio prvi gol nakon dvije i pol godine. Posljednji pogodak zabio je 22. siječnja 2023. kada je zabio za Augsburg zabio protiv Borussije Dortmund.

Na 2:0 je povisio Stanislav Šopov. Činilo se da će to biti posljednji pogoci na utakmici, ali onda su u 86. i 87. Osječani golovima Oleksandra Petrusenka i Yannicka Tourea došli do konačnih 4:0.

Osijek je tako izborio osminu finala Kupa gdje ih čeka težak zadatak. Za mjesto u četvrtfinalu igrat će protiv Varaždina i to u gostima. Tamo bi prema formi u ovoj sezoni blagi favorit trebali biti Varaždinci.

Ostali parovi osmine finala:

Karlovac – Dinamo

Cibalia – Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi – Rijeka

BSK – Slaven

Kurilovec – Istra

Varaždin – Osijek

Rudeš – Gorica

Lokomotiva – Varteks