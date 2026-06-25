Osijek doveo mlade reprezentativce Mađarske i Bosne i Hercegovine

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Foto: NK Osijek

NK Osijek potpisao je u četvrtak dvojicu novih igrača. Obojica igrača članovi su mladih reprezentacija iz hrvatskog susjedstva te je riječ o bočnom igraču i veznjaku.

Mladi reprezentativac Mađarske, Balázs Bakti novi je igrač Osijeka. Potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produženja na još jednu godinu. Na Opus Arenu je stigao iz slovenske Nafte 1903 (na posudbi iz mađarskog Zalaegerszega) s kojom je izborio ulazak u najviši rang natjecanja u susjednoj nam državi. Igra u sredini terena, ofenzivni je veznjak, a u Lendavi je bio u drugom dijelu prošle sezone. Pritom je odigrao 16 utakmica u kojima je postigao dva gola i „podijelio“ pet asistencija.

Osim Baktija, za Bijelo-plave potpisao je i Senad Mustafić, dosadašnji igrač austrijskog Sturma u kojemu je nastupao za B momčad koja se natječe u drugoj ligi. Prošle je sezone u 27 odigranih utakmica za svoj klub postigao tri gola i zabilježio četiri asistencije, dok je za U21 selekciju Bosne i Hercegovine nastupio deset puta, a samo u jednoj utakmici nije ostao na terenu svih 90 minuta. Cijelu je igračku karijeru u Austriji, iskazao je svoj potencijal, a dolazak u Osijek vidi kao priliku za novi iskorak.

Mustafić inače igra na poziciji desnog bočnog i potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom za jednu dodatnu godinu. Isti ugovor potpisao je i 21-godišnji Bakti. Osijek je prošlu sezonu završio na, za njih lošem, devetom mjestu, te se nadaju kako će ove sezone poboljšati igru i uključiti se u borbu za Europu.