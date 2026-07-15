Potres u Osijeku: Predsjednica Vegh je pod istragom, čeka je kazna i odstupanje s funkcije?

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NK Osijek

Ako su navodi o istrazi sportske inspekcije istiniti, Osijeku se sprema pravni kaos koji bi mogao rezultirati hitnim odlaskom predsjednice s funkcije.

Sportska inspekcija Ministarstva turizma i sporta pokreće hitan nadzor u NK Osijeku, a u središtu istrage je predsjednica kluba Alexandra Vegh, pišu Sportske novosti.

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Optužbe s kojima se suočava iznimno su ozbiljne, a ako se sumnje potvrde, Vegh prijeti trenutna suspenzija i rigorozna zabrana rada u hrvatskom sportu.

Problem je u očitom i grubom kršenju članka 112. Zakona o sportu. Naime, Vegh je u veljači ove godine preuzela kormilo NK Osijeka, da bi samo mjesec dana kasnije bila izabrana i za predsjednicu klupske Škole nogometa. S obzirom na to da je ta škola registrirana kao zaseban pravni subjekt, odnosno sportski klub, zakon je tu neumoljiv – jedna osoba ne može istovremeno voditi dva kluba u istom sportu.

Iz Ministarstva turizma i sporta već je stiglo vrlo jasno i nedvosmisleno očitovanje koje potvrđuje da je ovakav dupli angažman pravno neodrživ. No, tu priči nije kraj.

Drugi, potencijalno još veći problem za osječku predsjednicu jesu njezini poslovni udjeli u Mađarskoj. Vegh je, naime, suvlasnica agencije V Agency kft. koja se aktivno bavi posredovanjem i transferima nogometaša.

Zakon o sportu u ovom je segmentu postavljen vrlo strogo kako bi se spriječio očiti sukob interesa. Osoba koja u posljednjih godinu dana ima bilo kakve veze s agencijskim posredovanjem, ugovorima s igračima ili ostvarivanjem profita od transfera, ne smije sjediti u upravi profesionalnog kluba. Kako je njezina agencija aktivno radila na transferima igrača u Mađarskoj, inspektori će vrlo lako utvrditi očiti prekršaj.

Ukoliko inspekcija potvrdi ove navode, osim novčanih kazni koje prijete i klubu i predsjednici, sportski inspektor po zakonskoj dužnosti mora izreći najtežu mjeru – zabranu obavljanja svih poslova u sportu Alexandri Vegh.

Ovaj pravni udarac dolazi u najgorem mogućem trenutku za klub s Opus Arene. Odnosi s navijačima su na dnu nakon neshvatljivog tjeranja klupske legende i dugogodišnjeg glasnogovornika Marija Mihića, o čemu se predsjednica danima odbija očitovati.

Nalaz sportske inspekcije očekuje se u najkraćem roku, a on bi mogao donijeti hitne promjene u samom vrhu osječkog prvoligaša.