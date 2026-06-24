Osasuna se divi svom Hrvatu, a evo i zašto

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Ante Budimir bio je junak hrvatske reprezentacije u pobjedi nad Panamom (1:0) u susretu 2. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Iskusni napadač postigao je jedini pogodak na utakmici i tako Hrvatskoj donio iznimno vrijedna tri boda u borbi za plasman u nokaut-fazu natjecanja.

U dvoboju u kojem je poraz za obje reprezentacije značio ozbiljan udarac ambicijama za prolazak skupine, Budimir je pitanje pobjednika riješio u 54. minuti susreta.

Njegov pogodak nije prošao nezapaženo ni u Španjolskoj. Osasuna, čiji je član od 2020. godine, pohvalila se uspjehom svog najboljeg strijelca i jednog od simbola kluba.

“Ante Budimir prvi je nogometaš Osasune koji je postigao pogodak na Svjetskom prvenstvu. Legenda”, poručili su iz kluba putem društvenih mreža.

Budimir je tijekom godina izgradio poseban status među navijačima Osasune. Hrvatski reprezentativac najbolji je strijelac kluba u povijesti nastupa u La Ligi, a ujedno i strani igrač s najviše postignutih pogodaka u dresu momčadi iz Pamplone.

Iza njega je još jedna sjajna sezona u španjolskom prvenstvu u kojoj je postigao 17 pogodaka. U poretku najboljih strijelaca završio je iza samo Kyliana Mbappéa, koji je zabio 25 golova za Real Madrid, te Vedata Muriqija s 23 pogotka za Mallorcu.

Od dolaska u Osasunu Budimir je upisao 219 nastupa i postigao čak 90 pogodaka, čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih klupskih ikona posljednjih godina.