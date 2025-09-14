Osasuna do druge pobjede u sezoni, Budimir igrao zadnjih pola sata

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Nogometaši Osasune razveselili su svoje navijače pobjedom u četvrtom kolu španjolske La Lige, s 2:0 su bili bolji od Rayo Vallecana.

Osasuna je time ostvarila drugu pobjedu na startu nove sezone, a Rayo Vallecano drugi poraz. U 15. minuti je Osasuna povela golom Raula Garcije, dok su tri boda potvrđena kada je Iker Benito u 77. minuti pogodio za 2:0.