Osasuna do druge pobjede u sezoni, Budimir igrao zadnjih pola sata

La Liga 14. ruj 202520:45 0 komentara
xRicardoxLarreinax via Guliver

Nogometaši Osasune razveselili su svoje navijače pobjedom u četvrtom kolu španjolske La Lige, s 2:0 su bili bolji od Rayo Vallecana.

Osasuna je time ostvarila drugu pobjedu na startu nove sezone, a Rayo Vallecano drugi poraz. U 15. minuti je Osasuna povela golom Raula Garcije, dok su tri boda potvrđena kada je Iker Benito u 77. minuti pogodio za 2:0.

Hrvatski napadač Ante Budimir početak je dvoboja dočekao na klupi za pričuve, a na travnjak je istrčao u 60. minuti.

