Oršić upozorava Dinamo: ‘Maccabi nam je najviše stvarao probleme, ne smije ih se podcijeniti’

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Ciparski Pafos u drugom kolu Lige prvaka doživio je domaći poraz od Bayern Munchena 5:1, ali je sjajnu golčinu zabio hrvatski napadač Mislav Oršić.

“Nisam siguran gdje bih ovaj gol smjestio na ljestvici, ali sigurno spada među pet najdražih u mojoj karijeri“, poručio je Oršić za Germanijak.

Pafos trenutno ima bod iz dvije utakmice, iz dvoboja s Olympiacosom.

POVEZANO VIDEO / Oršićeva golčina Bayernu u teškom porazu, ‘potop’ Šutalovog Ajaxa, rutinska pobjeda Intera i Sučića

“Mladi smo, borbeni i trkački, ali jasno da je Bayern neka druga dimenzija. Protiv manjih klubova tražit ćemo svoje šanse. Idemo na Kairat, to će biti prava proba naših ambicija. Protiv Olympiacosa izvukli smo bod s igračem manje skoro cijelu utakmicu, da smo ostali kompletni možda bi bilo drugačije, ali zadovoljni smo.”

U kvalifikacijama za Ligu prvaka Pafos je igrao s Crvenom zvezdom, Dinamom iz Kijeva i Maccabijem – idućim protivnikom zagrebačkog Dinama u Europa ligi. Upravo im je najteži protivnik bio Maccabi priznaje Oršić.

“Apsolutno. Najviše su nam stvarali probleme, imali su najviše čistih šansi u obje utakmice. Imali smo igrača više u uzvratu, ali inicijativu su držali oni. Dobra ekipa, ne smije ih se podcijeniti, treba maksimalna ozbiljnost u četvrtak.”

Utakmicu će pratiti s Cipra.

“Dobar je Dinamo! Zadnje dvije utakmice, mislim na Hajduk i na Fenerbahče pokazali su pravu sliku svoje snage. Neću reći da nitko nije vjerovao, ali je bilo onih koji su sumnjali u pravu snagu i koliko zapravo Dinamo može. Ovo je bio pravi pokazatelj i želim im da tako nastave i da mogu napraviti velike stvari.”

Komentirao je i stadion u Bačkoj Topoli.

“Dobar stadion, dobar teren. Stvarno su top uvjeti. Međutim, čitao sam da će Dinamo noćiti u Beogradu a to je dosta vožnje na dan utakmice. Mi smo bili u hotelu u Kuli.”