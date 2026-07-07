Oreščanin uoči Španjolske: ‘Ovo što smo postigli je gorivo da damo sve od sebe’

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina spremna je za novi veliki izazov na Europskom prvenstvu. Susret je najavio izbornik Siniša Oreščanin, koji ne krije da mladi Vatreni gaje vjeru u prekid pobjedničke forme Španjolaca.
Izabranici Siniše Oreščanina u srijedu, 8. srpnja, s početkom u 17:30 sati, na stadionu Central Park u Denbighu igraju protiv Španjolske za povijesno mjesto u finalu kontinentalne smotre.
Plasmanom među četiri najbolje reprezentacije Europe mini-Vatreni su već ostvarili golemi uspjeh, a sada ih čeka najteži ispit dosadašnjeg dijela turnira.
Izbornik ističe kako je momčad nakon emotivnog i zahtjevnog četvrtfinala brzo skrenula fokus prema idućem suparniku, svjesna snage protivnika koji dominira turnirom.
“Sretni smo i jako pozitivni što smo u polufinalu. Španjolska je reprezentacija koja je sigurno pokazala najviše na ovome turniru. Imaju tri pobjede u grupi, a čak devet utakmica zaredom su bez primljenog gola. Nalaze se u sjajnom nizu, ali mi se nadamo da ćemo ga prekinuti”, poručio je Oreščanin.
Hrvatski strateg detaljno je analizirao igru Španjolaca, naglasivši kako se radi o klasičnom primjeru njihove škole nogometa s izraženom napadačkom filozofijom te igračima koji već skupljaju ozbiljnu minutažu u La Ligi.
“Ispred nas je jako veliki izazov i veselimo se tome. Imamo dvije, tri taktičke varijante. Trebat će nam maksimalna izvedba i fokus, kako s loptom, tako i bez nje, uz puno trčanja. Ovo što smo postigli do sada nadam se da će nam biti gorivo da sutra damo sve od sebe”, zaključio je izbornik.
Igrači u svlačionici zrače velikim samopouzdanjem i zajedništvom, što smatraju svojim najvećim adutom u borbi za finale. Reprezentativac Lovro Chelfi vjeruje u pozitivan ishod ako se momčad bude strogo držala plana:
“Španjolci su kvalitetna ekipa, ali ako budemo imali dobar plan i igrali zajedno, imamo velike šanse i ne trebamo se bojati nikoga. Ključ naših dobrih rezultata je to što jako dugo igramo zajedno, izvrsno se poznajemo na terenu, a izvan njega smo jako dobri prijatelji.”
Sličnog je razmišljanja i Patrice Čović, koji poziva na hrabrost i naglašava da ni Španjolcima neće biti svejedno igrati protiv Hrvatske:
“Španjolska je tradicionalno vrlo jaka u mlađim kategorijama, ali ovo je polufinale i sigurno ni oni ne smiju podcijeniti nas. Mi vjerujemo u sebe, u kvalitetu naše momčadi i svakog igrača pojedinačno. Već smo mnogo puta dokazali što možemo napraviti na terenu. U ovakvim utakmicama sve je moguće.”
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