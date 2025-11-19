Olić: Pobjeda je velik poticaj, a jedna me stvar posebno veseli

Podijeli :

Guliver Image

Posebno me raduje što smo ostali čvrsti u obrani do samog kraja, naglasio je Ivica Olić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine, nakon pobjede kod Mađarske 2-0.

Bio je ovo četvrti nastup Hrvatske U21 u skupini H kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo i treća pobjeda. Prije Mađarske Olićevi izabranici su pobjeđivali Ukrajinu i Litvu na domaćem terenu, dok su jedino remizirali 1-1 kod Turske U21 u Trabzonu.

Upravo je Turska U21 prva na ljestvici. Ima bod više od mladih Hrvata, ali i jednu odigranu utakmicu više.

“Moram posebno pohvaliti igrače, odigrali su vrlo zrelo i hrabro. Dominirali smo u prvom dijelu, ali u nastavku je Mađarska pojačala pritisak i bilo nam je potrebno dosta energije i discipline da odolimo. Posebno me raduje kako smo iskoristili situaciju u završnici, pokazali smo da vjerujemo u svaki naš prekid i da igramo do zadnje minute“, rekao je nakon dvoboja izbornik Olić.

„Posebno bih se zahvalio svom stožeru na sjajno odrađenom poslu u ovoj godini. Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo za ožujak i utakmicu s Turskom, koja će biti izuzetno važna za nastavak kvalifikacija. Ova pobjeda nam daje veliki poticaj i potvrđuje da možemo igrati na visokoj razini i pod pritiskom te nam daje dodatno samopouzdanje za ono što slijedi”, dodao je izbornik.

Prvi pogodak protiv Mađarske postigao je Leon Grgić u 17. minuti, dok je sve zaključeno kada je u 90. domaću mrežu pogodio Luka Tunjić.

“Mislim da smo dominirali, pogotovo u prvom poluvremenu i zasluženo otišli na odmor s vodstvom 1-0. U drugom dijelu smo se malo mučili jer su Mađari ušli znatno agresivnije, ali smo dobro reagirali u obrani. Važno je bilo ne primiti pogodak, a na kraju je jedan slobodan udarac, kao što se često događa, odlučio utakmicu i bio ključan za našu pobjedu”, rekao je Tunjić.