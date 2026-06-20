Olić najavio ključnu utakmicu Vatrenih: ‘Panama želi dominaciju i posjed’

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xxAntexCizmicx via Guliver

Za hrvatske nogometaše i stručni stožer utakmica protiv Engleske je stvar prošlosti. Sva pažnja je sada okrenuta ogledu protiv Paname, 23. lipnja u Torontu.

“Danas je treći dan od utakmice, prvi pravi trening u smislu priprema za utakmicu s Panamom. Vjerujem da smo imali dovoljno vremena i za odmor i za analizu, što je bilo dobro, a što nije,” kazao je Ivica Olić u razgovoru s hrvatskim novinarima ispred hotela The Satire, Autograph Collection u Alexandriji.

Nisu Vatreni promijenili smještaj, već je AKA hotel dobio novo ime postavši Hotel Satire, dio Marriottove kolekcije Autograph.

Olić se za ovu akciju vratio u Dalićev stožer nakon što od srpnja 2024. vodi hrvatsku U-21 reprezentaciju. Podsjećamo da su Olić i Dražen Ladić bili prvi treneri koje je Dalić stavio u svoj stožer nakon što je preuzeo Vatrene. Dalić ima veliko povjerenje u Olića, zajedno su odradili četiri velika natjecanja i osvojili tri medalje.

Sedam godina su surađivali zajedno, Olić je potom u ožujku 2021. preuzeo moskovski CSKA, no već u lipnju je dobio otkaz, vrativši se u Dalićev stožer za EURO 2021. U srpnju 2024. preuzeo je U-21 reprezentaciju.

“Pratili smo utakmicu Gane i Paname, vidjeli smo i jednog i drugog suparnika. Panama želi dominaciju, želi napasti, želi posjed, ali mi smo je dobro analizirali. Od prve minute mi ćemo biti ti koji ćemo uzeti posjet, koji ćemo biti dominantni i s visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol. Siguran sam da Hrvatska s svojom kvalitetom i ovom ekipom koja je nakon ovoga poraza, sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika,” dodao je.

Istaknuo je kako je Panama relativno lagano dolazila u zadnju trećinu Gane, međutim, nije stvarala previše prilika.

“Hrvatska je favorit u ovoj utakmici, želimo osvojiti tri boda koja će nam dati dobru bazu. Za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.”

Olić je istaknuo kako je Hrvatska u susretu protiv Engleske dala dva gola za anale.

“Jedan i drugi gol su iz savršeno pripremljenih akcija i to nam sigurno da je zapravo da se nadamo da će biti takvih i prilika i akcija još na ovom turniru.”

Kao igrač je nastupio na tri svjetska prvenstva (2002, 2006, 2014), te dva EP-a (2004, 2008). Njegova posljednja utakmica u reprezentaciji je bila i kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u listopadu 2015. u gostima protiv Malte. Postigao je 20 golova u 104 nastupa u dresu Vatrenih.

Posebno pamtimo njegov gol Italiji na SP-u u 2002. u 2-1 pobjedi protiv Italije.

“Sigurno da su to trenuci koji ostaju za čitav život i trebat će nam takvih akcija kao i ove dvije prethodne u kojima pričamo za dva gola protiv Engleske. Sigurno da smo pokazali da u tom segmentu imamo kvalitetu i ja sam uvjeren da će Hrvatska biti prava u ove dvije utakmice.”

Jedan od ta dva gola zabio je Petar Musa kojem je to bio debitantski gol na SP-u.

“Lijepa priča, s obzirom da je u njegovom Dallasu imao priliku nastupiti protiv velike Engleske i zabiti gol sigurno da mu to puno znači. Osobno mislim da je za napadača, za samopouzdanje i za sljedeće utakmice jako važno da je Musa zabio gol. Musa se izborio za mjesto u momčadi kroz svoje treninge, kroz utakmice u klubu i mi tu imamo, slatke brige.”

U susretu protiv Engleske, Ivan Perišić je upisao šestu asistenciju na Svjetskim prvenstvima, jedino on i Messi na zadnja četiri Svjetska prvenstva su asistirali. Prvu je imao protiv Kameruna, upravo Oliću.

“Emotivno sam vezan za Ivana, s obzirom da smo igrali, družili se i družimo se, nama je napadački dio svih ovih godina nezamisliv bez Ivana. On je dečko koji fantastično trenira, radi svaki dan, svaki trening. Mene to ne čuti, nadam se da će biti još puno i asistencija i golova s njegove strane.”

Osvrnuo se i na problem s prekidima u dvoboju protiv Engleza.

“U prijašnjim utakmicama to smo jako dobro radili, u 23 utakmice primili smo dva ili tri gola. Jako dobro smo to radili, jedna od boljih reprezentacija u Europi. Ali naravno da je nakon utakmice s Engleskom žal bio veliki jer smo vidjeli da smo i prvi i drugi gol dobili nakon prekida. Što je jako jeftino i u trenerskom smislu jako puno boli. To je stvar koncentracije i karaktera.”

Naglasio je kako dečki sjajno rade, dodavši kako će ključ uspjeha biti širina igračkog kadra.

“Dečki dobro rade, dobro treniraju, imamo jako puno kvalitete. Prije svega, ne mislim na prvih 11, nego i ove koji su ušli u nastavku. To je ključ, imamo širinu, da možemo uvijek okrenuti utakmicu i prije svega pokazati da nije samo 11 igrača, nego cijeli kadar. Izbornik je to i jučer naglasio na sastanku, da su svi bitni, da je svaki od 26 igrača važan i ja vjerujem u to iz prethodnih prvenstava koje smo igrali i gdje smo uzimali i medalje. To je bio zapravo ključ.”

Dodao je kako je atmosfera u reprezentaciji odlična.

“Atmosfera je fantastična, želimo ispraviti to što se dogodilo u Dallasu. Ono što je bilo ne možemo vratiti, moramo se okrenuti Panami.”

Dio stručnjaka smatra kako bi utakmica protiv Paname bila idealna za Kramarića.

“Krama je Krama. Uvijek je tu. Dobro je, trenira, radi, mi znamo što nam on donosi. Nije važno tko je u prvih 11, na ovom će turniru rješavati utakmice jako puno igrača koji će ući s klupe. I to je ono što mi želimo prenijeti poruku igračima,” kazao je Olić na kraju.