Od Zaboka i Gorice do Lige prvaka: Kotarski igrač utakmice u podvigu danskog prvaka

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski proživljava najljepše dane karijere. Nakon ovoljetnog transfera u Kopenhagen s tim je klubom izborio nastup u Ligi prvaka, odigravši pritom odličnu utakmicu kad je bilo najpotrebnije.

Kopenhagen je u revanšu playoffa Lige prvaka pobijedio na svom terenu Basel 2:0 i s ukupnih 3:1 osigurao europsku elitu.

Strijelci su u drugom poluvremenu bili Cornelius i Moukoko, a hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski prema Sofascoreu proglašen je igračem utakmice. Dobio je ocjenu 9.4.

Upisao je pet obrana, od toga jednu najvažniju početkom drugog poluvremena kada je danski prvak vodio 1:0. Uz to je imao 75% točnih dodavanja (24/32), od čega 14 točnih dugih lopti od 22.

Generalno je ovaj dvomeč s Baselom odradio na vrhunskoj razini, uz deset obrana iz 11 udaraca ukupno.

Kotarski je ovog ljeta stigao u Kopenhagen iz PAOK-a i u 12 nastupa već je upisao šest ‘clean sheetova’. U domaćem prvenstvu Kopenhagen vodi s 13 bodova nakon šest kola.

Podsjetimo, hrvatski je reprezentativac rođen u Zaboku 2000. godine, a karijeru je započeo u Tondachu iz Bedekovčine. Već s 11 godina njegov je talent prepoznao Dinamo, a sa 17 i Ajax, s kojim je 2017. potpisao prvi profesionalni ugovor. U nizozemskom velikanu nije se uspio probiti do seniorske momčadi pa se u ljeto 2021. vratio u Hrvatsku, potpisao je za Goricu.

Bio je to pun pogodak jer je u tom klubu dobio prijeko potrebno seniorsko iskustvo. Gorica ga je otkupila za milijun eura i odmah prodala PAOK-u gdje je proveo tri i pol godine. Ovog ljeta potpisao je za Kopenhagen u transferu vrijednom pet milijuna eura.

I sada, nakon Bedekovčine, Zagreba, Amsterdama, Gorice i Soluna Kotarski je s 25 godina dohvatio zvijezde. Od ove jeseni igrat će u Ligi prvaka i ispuniti san mnogih dječaka koji počnu trenirati nogomet.

