OD 18:45: Kotarski debitira u Ligi prvaka, Monaco gostuje u Bruggeu

Liga prvaka se u prvom tjednu ligaške faze igra i u četvrtak, a u ranijem terminu po običaju možemo gledati dvije utakmice. Na jednoj od njih ljubitelji nogometa u Hrvatskoj oči će usmjeriti prema Dominiku Kotarskom, hrvatskom reprezentativcu koji će braniti za Kopenhagen protiv Bayera iz Leverksusena. Malo manje će se u Hrvatskoj pratiti susret Club Bruggea i Monaca.
16:24
Monaco napada Brugge bez glavnih pojačanja
Monaco od 18:45 gostuje kod Club Bruggea, no u susret neće ući s Paulom Pogbom koji je još uvijek nespreman te bivšom zvijezdom Barcelone Ansu Fatijem koji je ponovno ozlijeđen. Monaco je u sezonu krenuo dobro te nakon četiri kola ima devet bodova uz samo jedan poraz protiv Lillea u gostima. S druge strane, Club Brugge je u ligu krenuo slabije od očekivanog. Nakon šest kola imaju deset bodova te za pobjedu ne znaju u posljednja dva kola.
16:22
Kotarski debitira u glavnoj fazi Lige prvaka
Dominik Kotarski nastupao je za Kopenhagen u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali još u skupini, odnosno po novom, ligaškoj fazi, nije nikad nastupio. S obzirom na to da je standardni golman danskog velikana, očekuje se da će krenuti između vratnica protiv Bayer Leverkusena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!