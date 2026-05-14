Objavljene su nominacije za igrača sezone u HNL-u: Predvode igrači Dinama

Kako se bliži završetak sezone SHNL-a, objavljeni su kandidati za godišnje individualne nagrade koje su prvi put uvedene prošle godine. Birat će se najbolji igrač, mladi igrač, trener, pogodak i obrana sezone.

Među nominiranima posebno se ističu igrači zagrebačkog Dinama koji imaju predstavnike u gotovo svim kategorijama, dok Hajduk ima snažnu prisutnost u izboru za najboljeg mladog igrača.

Zanimljivo, čak tri kandidata za gol sezone svoje su pogotke postigla upravo protiv Hajduka. Vratar NK Osijeka Marko Malenica jedini je nominiran dvaput u istoj kategoriji, onoj za obranu sezone.

Za najboljeg igrača konkuriraju Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas i Toni Fruk.

U konkurenciji za najboljeg mladog igrača nalaze se Sergi Domínguez, Stojković, Pukštas, Šimun Hrgović i Toni Silić, dok su za trenera sezone nominirani Mario Kovačević, Gonzalo García i Nikola Šafarić.

Za nagradu za gol sezone konkuriraju Mounsef Bakrar, Arbër Hoxha, Tomislav Duvnjak, Tiago Dantas i Iuri Tavares, dok su među kandidatima za najbolju obranu Ivan Nevistić, Toni Silić, Oliver Zelenika i dvaput Marko Malenica.

Nekoliko igrača ima priliku osvojiti više priznanja. Stojković i Pukštas nominirani su i za najboljeg igrača i za najboljeg mladog igrača, dok je Silić u konkurenciji za najboljeg mladog igrača te za obranu sezone.

U odnosu na prošlu godinu, većina nagrada dobit će nove vlasnike. Prošle sezone slavili su Marko Livaja kao najbolji igrač i autor gola sezone, Toni Fruk kao najbolji mladi igrač, Radomir Đalović kao trener sezone te Marko Malenica za najbolju obranu. Upravo je vratar Osijeka jedini prošlogodišnji pobjednik koji ove sezone može obraniti svoju titulu.