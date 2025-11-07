Objavljene nominacije za FIFA Best 2025: Evo tko su favoriti

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver Images

Svjetska nogometna federacija (FIFA) objavila je popis nominiranih za prestižnu nagradu The Best FIFA Football Awards, koja se dodjeljuje najboljim nogometašima i nogometašicama svijeta za 2025. godinu.

Na listi od 11 nominiranih nogometaša nalaze se brojna poznata imena, među kojima se posebno izdvajaju osvajač ovogodišnje Zlatne lopte, igrač Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele, te kapetan francuske reprezentacije i član Real Madrida Kylian Mbappe. Njih dvojica smatraju se glavnim favoritima u izboru za najboljeg nogometaša godine.

Na listi kandidata ističu se i nogometaši Barcelone Lamine Yamal, Pedri i Raphinha, dok Dembeleovi suigrači iz Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi, Nuno Mendes i Vitinha također imaju svoje mjesto među nominiranima. Englesku Premier ligu predstavljaju Cole Palmer iz Chelseaja i napadač Mohamed Salah iz Liverpoola. Jedini predstavnik Bundeslige je napadač Bayerna Harry Kane.

Cast your vote for #TheBest FIFA Football Awards 2025 🗳️ Following another memorable 12 months, FIFA is inviting the global football family to help honour the game’s standout performers, with men’s and women’s awards for best player, coach and goalkeeper all up for grabs 🏆 — FIFA (@FIFAcom) November 6, 2025

U konkurenciji nogometašica nominirano je 17 kandidatkinja, a dominiraju reprezentativke Španjolske i Engleske. Španjolke su aktualne svjetske prvakinje, dok su Engleskinje dvostruke uzastopne europske šampionke pa nije iznenađenje što obje selekcije imaju po pet nominiranih igračica. Who will take the crown? 👑 Voting is open for #TheBest FIFA Women’s Player 2025! — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) November 6, 2025

Za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji nominirani su Luis Enrique, koji je s Paris Saint-Germainom osvojio Ligu prvaka, Hansi Flick iz Barcelone i Arne Slot iz Liverpoola. U ženskoj konkurenciji glavna favoritkinja je izbornica reprezentacije Engleske Sarina Wiegman, koja je i ranijih godina bila u samom vrhu izbora.

Who deserves to be #TheBest FIFA Men’s Coach 2025? 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

FIFA će i ove godine dodijeliti priznanja za najbolje vratare i vratarke, dok će nagrada Marta Award za nogometašice i Puskas Award za nogometaše biti uručene autorima najljepših golova godine.