Objavljene nominacije za FIFA Best 2025: Evo tko su favoriti

Svjetska nogometna federacija (FIFA) objavila je popis nominiranih za prestižnu nagradu The Best FIFA Football Awards, koja se dodjeljuje najboljim nogometašima i nogometašicama svijeta za 2025. godinu.
Na listi od 11 nominiranih nogometaša nalaze se brojna poznata imena, među kojima se posebno izdvajaju osvajač ovogodišnje Zlatne lopte, igrač Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele, te kapetan francuske reprezentacije i član Real Madrida Kylian Mbappe. Njih dvojica smatraju se glavnim favoritima u izboru za najboljeg nogometaša godine.
Na listi kandidata ističu se i nogometaši Barcelone Lamine Yamal, Pedri i Raphinha, dok Dembeleovi suigrači iz Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi, Nuno Mendes i Vitinha također imaju svoje mjesto među nominiranima. Englesku Premier ligu predstavljaju Cole Palmer iz Chelseaja i napadač Mohamed Salah iz Liverpoola. Jedini predstavnik Bundeslige je napadač Bayerna Harry Kane.
U konkurenciji nogometašica nominirano je 17 kandidatkinja, a dominiraju reprezentativke Španjolske i Engleske. Španjolke su aktualne svjetske prvakinje, dok su Engleskinje dvostruke uzastopne europske šampionke pa nije iznenađenje što obje selekcije imaju po pet nominiranih igračica.
FIFA će i ove godine dodijeliti priznanja za najbolje vratare i vratarke, dok će nagrada Marta Award za nogometašice i Puskas Award za nogometaše biti uručene autorima najljepših golova godine.
Pobjednici će biti izabrani glasanjem navijača, predstavnika medija, kapetana i izbornika reprezentacija. Glasanje počinje 7. studenoga i traje do 28. studenoga 2025. godine, dok će točan datum svečane ceremonije dodjele nagrada biti naknadno objavljen.
