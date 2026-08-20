Novo pojačanje Bijelih: ‘Imao sam i druge ponude, ali zbog ovoga sam odabrao Hajduk’

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Robert Matić, Ante Roca / HNK Hajduk

Novi obrambeni adut Hajduka, Dennis Hadžikadunić, privukao je veliku pozornost javnosti nakon dolaska u Split, a o Hajduku je govorio za švedske medije.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine na Poljud je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ruskim Rostovom te je potpisao dvogodišnji ugovor s Bijelima. Trener Gonzalo Garcia tako je bez odštete dobio iznimno prekaljeno rješenje u posljednjoj liniji.

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Nakon što je predstavljen viralnim videoisječkom u kojem mu domaćini poslužuju “burek sa sirom”, 28-godišnji stoper u razgovoru za švedski Fotbollskanalen nije skrivao oduševljenje veličinom novog kluba:

“Hajduk je najveći klub na Balkanu. Veliki i povijesni klub koji ima sjajne navijače i ogroman pritisak, za koji vjerujem da će mi odgovarati. Mislim da se moje ambicije u potpunosti poklapaju s Hajdukovim.”

Iako ga podrijetlo i jezik prirodno povezuju s ovim prostorima, Hadžikadunić je naglasio kako to nije bio presudni motiv za dolazak na Poljud:

“To može malo pomoći zbog jezika, ali nisam izabrao Hajduk zato što sam iz Bosne. U ovom trenutku za mene je ovo bila najbolja odluka koju sam mogao donijeti. Imao sam brojne kontakte sa skandinavskim klubovima, ali odabrao sam Hajduk.”

Rođen u Malmöu, Hadžikadunić iza sebe ima bogato europsko iskustvo. Iza sebe ima nastupe za Malmö, Rostov, španjolsku Mallorcu, Hamburger SV te Sampdoriju, za koju je prošle sezone u Serie B skupio 28 nastupa. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 33 utakmice, a bio je i dio nacionalne vrste na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je u pobjedi protiv Katara (3:1) upisao i asistenciju.