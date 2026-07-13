Novi kapetan Rijeke najavio sezonu: ‘Ako se ukaže prilika za nešto više, prihvatit ćemo je’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Rijeka u novu sezonu ulazi s novim kapetanom. Stoper Ante Majstorović preuzeo je odgovornost vođe momčadi, a uoči početka natjecanja istaknuo je da je glavni cilj kluba izboriti plasman u Europu.

U razgovoru za Radio Rijeku naglasio je kako u europskim utakmicama nema prostora za pogreške, piše HRT.

Majstorović je svjestan što znači nositi kapetansku vrpcu te poručuje kako će njegova uloga biti zaštititi momčad kada bude potrebno.

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“Morat ću biti primjer, ali isto tako ne mogu dopustiti da netko ide protiv naše momčadi. Kada treba podići glas, kapetan to mora učiniti”, rekao je novi kapetan Rijeke.

Osvrnuo se i na zahtjevne pripreme pod vodstvom Matjaža Keka, koje su bile usmjerene na što bolju pripremu za europske izazove.

“Imali smo teške treninge, ali sada slijedi razdoblje osvježavanja kako bismo spremni dočekali prvu europsku utakmicu”, poručio je.

Rijeka će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv poraženog iz dvoboja Derry Cityja i CSKA Sofije, a Majstorović upozorava da protivnika ne smiju podcijeniti.

“Prošle godine imali smo problema protiv Shelbournea. Tko god bude protivnik, moramo ga shvatiti maksimalno ozbiljno. Ako budemo na svojih sto posto, imat ćemo velike šanse za prolaz”, rekao je.

Govorio je i o promjenama u obrani nakon odlaska Stjepana Radeljića, s kojim je činio stoperski tandem.

“S Radeljićem sam se odlično razumio, praktički sam uvijek znao gdje se nalazi. S novim suigračima također dobro funkcioniram, treba samo još malo vremena da se sve posloži”, istaknuo je Majstorović.

Kada je riječ o ciljevima, kapetan smatra da je prioritet ulazak u skupinu Konferencijske lige, dok u prvenstvu ne žele unaprijed stvarati pritisak.

“Nemamo pravo na pogrešku. Moramo proći dvije prepreke da bismo došli do doigravanja i nadamo se ostvariti taj cilj”, kazao je.

“Prvi cilj kluba uvijek je osigurati Europu. Ako nam se ukaže prilika za nešto više, objeručke ćemo je prihvatiti, kao što smo učinili prije dvije godine”, dodao je.

Majstorović bi ove sezone trebao upisati i jubilarni 100. nastup za Rijeku, ali naglašava da su momčadski rezultati ispred osobnih brojki.

Na kraju se osvrnuo i na Svjetsko prvenstvo, koje ga zasad nije posebno oduševilo.

“Iskreno, ovo mi je najslabije prvenstvo dosad. Utakmice su u nezgodnim terminima pa uglavnom pogledam sažetke. Mislim da su Francuzi i Španjolci dosad pokazali najviše, a Francusku vidim kao glavnog favorita za naslov”, zaključio je stoper Rijeke.