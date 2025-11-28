‘Ronaldo bi bio vrhunski kickboksač’

Cristiano Ronaldo (40), jedan od najvećih nogometaša svih vremena, podigao je svoju strast prema borilačkim sportovima na novu razinu postavši dioničar WOW FC-a, MMA promocije čiji je suvlasnik UFC prvak Ilia Topuria.
Zanimljivo, Ronaldo i Topuria prošle su godine imali javni prijepor nakon što je Portugalac predvidio njegov poraz od Maxa Hollowaya, no Topuria je tada slavio.
WOW FC je španjolska MMA organizacija poznata po razvoju lokalnih talenata, a Topuria je u suvlasništvo ušao prošle godine. Ronaldo je ovaj četvrtak objavio da se pridružuje projektu kao novi dioničar.
Vijest je oduševila i poznatog boksača Ryana Garciju, koji je poručio da bi Ronaldo mogao biti odličan kickboksač:
“Ronaldo je jak na nogama s razlogom. Mogao bi biti vrhunski kickboksač. Kad sam ga upoznao, bio je šarmantan čovjek, vrlo snažna figura i vrlo drag tip, gospodin. On je inspirativan.”
